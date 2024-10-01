لا ينطبق على هذه الكليات.. موعد وضوابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر، مساء الأربعاء، باب تقليل الاغتراب للطلاب المستجدين بين كليات الوجهين القبلي والبحري، للطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي 2025/2024.

وكشفت مصدر مطلع بجامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن ضوابط تقليل الاغتراب هي على النحو التالي:

- استثناء كليات فرع البنين والبنات بالقاهرة من تقليل الاغتراب.

- لا ينطبق تقليل الاغتراب على كليات القمة للقسمين العلمي والأدبي.

- لا ينطبق تقليل الاغتراب على الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات.

- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطالبات خارج النطاق الجغرافي للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.

- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب داخل النطاق الجغرافي بالنسبة للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.

- التقدم لتقليل الاغتراب يكون عبر موقع جامعة الأزهر.

وأوضح المصدر، أنه اليوم الثلاثاء هو آخر فرصة لتحويل طلاب وطالبات الفرقة الأولى "مستجدين" بين كليات القاهرة والأقاليم ولن يتم فتح الباب مرة أخرى.