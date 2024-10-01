نجاح واكيم للنازحين: سوليدير حق لكم استردوها وأسكنوا أطفالكم وعيالكم في أبنيتها

توجه النائب السابق نجاح وكيم الى النازحون جراء العدوان الاسرائيلي بالقول: "سوليدير ملك الشعب اللبناني نهبت منه، أنتم الشعب اللبناني. سوليدير حق لكم. استردوها وأسكنوا أطفالكم وعيالكم في أبنيتها. بيوتنا لكم، وقلوبنا لكم".

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