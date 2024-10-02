كاملا هاريس: إيران قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

اعتبرت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية كاملا هاريس إن إيران قوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وإن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل. ولفتت هاريس في تصريحات صحفية، الى انه "أدرك بوضوح أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار وخطيرة في الشرق الأوسط. وسأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها".

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