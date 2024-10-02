شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلغي مقابلة متلفزة على قناة أمريكية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مقابلة تلفزيونية على قناة "سي.بي.إس" الأمريكية، طبقا لما ذكره برنامج "60 دقيقة" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء.

ونفى المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج أن يكون الرئيس السابق قد وافق على المشاركة في المقابلة، وكتب على موقع إكس "كانت هناك مناقشات أولية، لكن لم يتم جدولة أي شي أو تحديده على الإطلاق".

وقال برنامج " 60 دقيقة" إن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ستظهر كما هو مقرر، في البث يوم الاثنين المقبل وإن الدعوة الأولية لترامب قائمة. الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأكد البرنامج أنه يجري مقابلات مع المرشحين الرئاسيين منذ أكثر من 50 عاما، غير أن تشيونج قال إن قناة "سي.بي.إس" أصرت على التحقق المباشر من الحقائق لبرنامج هذا العام وهو "أمر غير مسبوق".

وتتنافس هاريس وترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

وفي أعقاب مناظرة متلفزة استضافتها قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية في العاشر من سبتمبر الماضي، دعت هاريس إلى مناظرة ثانية، بينما قال ترامب إنه لا يعتزم المشاركة في المزيد من المناظرات.