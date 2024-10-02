بعد القبض عليه.. حبس المتهم الأخير في واقعة سحر مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

قررت نيابة الخليفة الجزئية، الأربعاء، حبس المتهم الأخير في واقعة فبركة فيديو سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، واتهامه لهم بالتشهير وابتزازه بنشر أخبار كاذبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق بنيابة الخليفة الجزئية، تحقيقاتها في واقعة فبركة "تربي البساتين" وآخرين، أعمال سفلية "سحر" للاعب الأهلي ومنتخب مصر "مؤمن زكريا" في مقابر عائلة "مجدي عبد الغني" لإثارة الجدل بشأن حقيقة مرضه.

واستمعت النيابة لأقوال المصور الذي طبع للمتهمين صور "مؤمن زكريا" على الورق المعثور عليه في المقابر محل واقعة الفبركة، إذ أكد في أقواله أنه يمتلك أستوديو "التونسي" في منطقة الإمام الشافعي؛ وأن المتهمين ترددوا على المحل من أجل طباعة صور اللاعب.

وأوضح صاحب الأستوديو أمام جهات التحقيق، أنه ظن عندما تردد عليه المتهمون من أجل طباعة صور اللاعب أنهم من معجبيه أو تجمعهم بيه أي علاقة اجتماعية تجعلهم يقومون باقتناء الصور الخاصة به، ونفى أن يكون على دراية بالغرض الذي تم استخدام الصور من أجله.

وتابع صاحب الأستوديو في أقواله؛ "لو أعرف أن المتهمين هيعملوا سحر على الصور مكنتش طبعتها ولا عملت ليهم أي حاجة".

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهمين في واقعة تداول فيديو خاص بالعثور على أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها؛ كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات متضمنا عثور تربى على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى -بدائرة قسم شرطة الخليفة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) و بمواجهته إعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (ابنه وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا ابنه".