اليمن.. وزير الدفاع يُشدّد على الإسراع في توحيد التشكيلات العسكرية 

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الثلاثاء، على تكثيف العمل لتوحيد جهود التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة العسكرية الأمنية العليا؛ لمناقشة انجازاتها خلال الفترة الماضية، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد الفريق الداعري على تكثيف العمل لتوحيد جهود التشكيلات العسكرية ورفع مستوى تدريبها وتأهيلها وكفاءتها وزيادة مستوى التنسيق والتعاون من خلال توحيد التخطيط والتدريب والتنظيم والتنسيق العملياتي والقتالي والمعنوي بما يرفع مستوى الأداء على كافة المستويات.

وشدد الفريق الداعري على ضرورة تنفيذ مخرجات ونتائج أعمال وتوصيات اللجنة العسكرية دون تردد للوصول بالقوات المسلحة الى المستويات المطلوبة.

ونوه في هذا الصدد، بصمود وصلابة منتسبي القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية وتصديهم لاعتداءات مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال.

بدورهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة، المضي قدما لتطبيق الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة وبذل الجهود لتوحيد القرار تحت قيادة واحدة لضمان هزيمة مليشيا الحوثي.