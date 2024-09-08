عامر حسين يكشف تفاصيل نظام الدوري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، خلال استضافته في برنامج "الماتش" مع هاني حتحوت على قناة صدى البلد، بأن تشكيل رابطة الأندية وتنسيقها مع اتحاد الكرة بشأن الشكل الجديد للدوري المصري سيتم بعد مباراة منتخب مصر في سبتمبر الحالي.

وأوضح حسين أن نظام الدوري من دور واحد هو الأنسب للموسم الجديد والأكثر عدالة مقارنة بنظام دوري المجموعتين. وأكد أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية يرفضان إلغاء الهبوط.

كما ذكر حسين أنه قد قدم رؤيته بشأن نظام الدوري وعرضها على الرابطة واتحاد الكرة، وشرح للأندية كافة تفاصيل أزمة المواعيد المتعلقة بالموسم الجديد.

أضاف الغندور أن بيراميدز اتفق مع سيراميكا على عدم إدخال أوجولا في صفقات تبادلية، وطلب الحصول على اللاعب ودفع أموال انتقاله نقداً.

وأضاف الغندور أن جوزيه جوميز، المدير الفني لبيراميدز، أكد للمسؤولين في الزمالك أن أوجولا يعتبر أفضل من المغربي أشرف بن شرقي، الذي انتقل مؤخراً إلى الريان القطري.

ومع ذلك، أشار الزمالك إلى أنه غير قادر على توفير مبلغ صفقة أوجولا، مضيفا أنه في الوقت نفسه، اقترب محمد رضا بوبو، الذي كان من المفترض أن يكون جزءاً من صفقة تبادلية، من الانتقال إلى نادي المصري البورسعيدي بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لبيراميدز.