تفاصيل مفاوضات بيراميدز لضم صديق أوجولا.. عرض جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور عبر برنامج "ستاد المحور" أن نادي بيراميدز طلب الحصول على خدمات صديق أوجولا دون الدخول في صفقات تبادلية.

وأوضح الغندور أن بيراميدز اتفق مع سيراميكا على عدم إدخال أوجولا في صفقات تبادلية، وطلب الحصول على اللاعب ودفع أموال انتقاله نقداً.

وأضاف الغندور أن جوزيه جوميز، المدير الفني لبيراميدز، أكد للمسؤولين في الزمالك أن أوجولا يعتبر أفضل من المغربي أشرف بن شرقي، الذي انتقل مؤخراً إلى الريان القطري.

ومع ذلك، أشار الزمالك إلى أنه غير قادر على توفير مبلغ صفقة أوجولا، مضيفا أنه في الوقت نفسه، اقترب محمد رضا بوبو، الذي كان من المفترض أن يكون جزءاً من صفقة تبادلية، من الانتقال إلى نادي المصري البورسعيدي بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لبيراميدز.