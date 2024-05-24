الأرصاد يتوقّع أجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال فترة الظهيرة تصل إلى 42 درجة مئوية على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لها خلال 24 ساعة القادمة.

كما توقع مركز الأرصاد الجوي في نشرته اليومية، أن تشهد المناطق الساحلية أجواء حارة تتراوح درجاتها العظمى بين (35- 39 درجة مئوية) مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال هطول أمطار خفيفة على أرخبيل سقطرى والساحل الشرقي.

وفي المرتفعات الجبلية توقع مركز الأرصاد الجوية أجواء غائمة جزئياً مع إمكانية هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات ( تعز، الضالع ، اب ، ذمار و حجه) وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (صعدة، عمران، المحويت، ريمه و لحج ) وأجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية لها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر المواطنين من تدفق السيول من تدفق مياه الأمطار في الوديان ومن التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة، ناصحا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

