موعد مباراة البرتغال وجورجيا اليوم بختام دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم منتخب البرتغال مبارياته في دور مجموعات يورو 2024 بمواجهة ضد جورجيا، وذلك على أرضية ملعب فيلتينس أرينا بمدينة شالكه.

وضمن المنتخب البرتغالي الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024، بل إنه حجز الصدارة برصيد 6 نقاط جمعهم من انتصارين على تركيا والتشيك.

على الجانب الآخر، لا بديل للمنتخب الجورجي عن تحقيق معجزة والفوز على برازيل أوروبا وإيقاف رونالدو وزملائه، وذلك من أجل التأهل إلى ثمن النهائي ولو من بوابة أفضل الثوالث.



وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة من مجموعات أمم أوروبا 2024، هو مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرةً مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

شبكة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة يورو 2024، وستكون القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا هي باقة ماكس، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1 MAX.

ولمشاهدة البث المباشر للمواجهة ، يمكنك ذلك بوسيلتين مدفوعتين، وهما الاشتراك في تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect.