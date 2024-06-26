تشكيل منتخب البرتغال المتوقع لمواجهة جورجيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب البرتغال ، يوم الأربعاء 26 يونيو، مع نظيره جورجيا على أرضية “ فيلتينس آرينا“، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا في المركز الثاني بـ 4 نقاط، فيما يتواجد التشيك في المركز الثالث ويتذيل منتخب جورجيا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما.



موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية .

تشكيل البرتغال المتوقع أمام جورجيا في يورو 2024

بينما يأتي في حراسة المرمى :خوسيه سا

يأتي في خط الدفاع: نيلسون سيميدو، أنطونيو سيلفا، جونكالو إيناسيو، ديوجو دالوت

بينما يأتي في خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيز، ماتيوس نونيز

يأتي في خط الوسط الهجومي: فرانشيسكو كونسيساو، جواو فيليكس، ديوجو جوتا

كما يأتي في خط الهجوم : جونزالو راموس.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية، حقوق بث مباريات يورو 2024 ، وتذاع مباراة البرتغال وجورجيا علي قناة beIN Max 1 ، بالإضافة إلى قناة beIN 4 K.

بينما يتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024.