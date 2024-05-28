الكويت تموّل إنشاء مدينة سكنية للنازحين في مخيم الجفينة بـ"مأرب"

شهدت محافظة مأرب اليوم الثلاثاء، وضع حجر أساس مشروع مدينة الصبيح السكنية للأرامل والأيتام، بتمويل من جمعية إنسان الكويتية، وتنفيذ مؤسسة كافل الانسانية التنموية الخيرية.



ووضع حجر الأساس وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية "عبدالله الباكري، الذي ثمن التدخلات الإنسانية الكويتية ووقوف الكويت حكومة وشعبا إلى جانب إخوانهم في اليمن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة.



ولفت أن المساعدات الكويتية أغلبها تأتي ضمن المشاريع المستدامة والتنموية الإنسانية، إلى جانب المساعدات الطارئة، وخاصة في جانب الإيواء للنازحين والأشد ضعفا في المجتمع بمساكن أكثر استدامة ومقاومة لعوامل التغيرات المناخية.



يشار إلى أن المشروع الذي سينفذ في مخيم الجفينة للنازحين "جنوبي مدينة مأرب"، يتكون من 28 وحدة سكنية، مع ملحقاتها الخدمية.



كما أن كل وحدة تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام بمساحة 45متراً مربعا، وتبلغ المساحة الإجمالية للقرية 6 آلاف متر مربع، بتكلفة قدرها مليون ريال سعودي.

