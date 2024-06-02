"الوضع أصبح مزري".. زوجة "عدنان الحرازي" تعلّق على إصدار الحوثي قرارًا بإعدامه

المنامة - ياسر ابراهيم - علقت "ندى قاسم" زوجة المختطف في سجون مليشيا الحوثي "عدنان الحرازي"، بالقول: "الوضع أصبح مزري" ردًا على قرار المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين باعدام زوجها المختطف منذ يناير من العام الماضي.

وقالت في المهندسة "ندى قاسم" في منشور لها بصفحتها على "الفيس بوك"، ارفقت فيه صورة عدنان" الوضع أصبح مزري بحجم الوطن.. بحجم اليمن".

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد أصدرت أمس السبت حكمًا بإعدام مدير شركة برودجي سيستمز، عدنان الحرازي ومصادرة ممتلكاته؛ بمزاعم تخابره مع جهات وكيانات خارجية.

وادانت منظمات حقوقية قرار الإعدام الحوثي، وطالبت بسرعة إيقافه، والغائه، وإطلاق سراح الحرازي وإعادة فتح شركته لاستئناف نشاطها.

كما أصدرت المليشيا حكما بإعدام 44 شخصًا بذات التهم، بعضهم مختطفين في سجونها منذ أربع سنوات، وهو القرار الذي أدانته عدد من المنظمات الحقوقية، التي قالت إن المليشيا تستخدم القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.