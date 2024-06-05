الخطوط الجوية اليمنية تنفي مزاعم حوثية بشأن إيقاف الرحلات بين صنعاء وعمّان

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ"المزاعم" التي تروج لها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بشأن إيقاف خط الرحلات (صنعاء - عمان - صنعاء).

وأشار مصدر مسؤول في الشركة، إلى أن جدول الرحلات اليومية الذي تنشره الشركة على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي، يؤكد إستمرار الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.

وحسب وكالة سبأ، فقد أوضح المصدر المسؤول في الشركة، أنه بسبب موسم الحج تمر الرحلات عبر مطار جدة الدولي في المملكة العربية السعودية فيما تستمر رحلات العودة المباشرة بين عمان وصنعاء.

وأضاف المصدر أنه عقب إنتهاء نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الاراضي المقدسة، وإبتداءً من يوم الجمعة القادمة ستعود الرحلات المباشرة بين صنعاء وعمان كما كانت عليه من سابق.