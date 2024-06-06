لحج.. الانتقالي يعلن مقتل خمسة من جنوده في مواجهات مع الحوثيين في "كرش"

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل خمسة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي خلال التصدي لهجوم شنّته مليشيا الحوثي في جبهة كرش الحدودية، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، فجر الأربعاء.

وشنّ مسلحو مليشيا الحوثي هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الجنوبية في جبل الضواري، معززة هجومها بتغطية نارية مكثفة.

وقال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب، في تصريحات صحفية، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلي قوات الانتقالي بما في ذلك قياديان ميدانيان.

وأكد النقيب أن القوات تصدت لهجوم الحوثيين الذي استمر لأكثر من 3 ساعات في سلسلة جبال الضواري، مشيراً إلى أن القوات أجبرت الحوثيين على التراجع، وكبدتهم خسائر وصفها بـ"الكبيرة".

وتعدّ جبهة لحج من أكثر الجبهات اشتعالاً، حيث يسعى الحوثيون إلى إحداث اختراق يمهّد لهم الطريق للعبور نحو المحافظات الجنوبية. وفقا لصحيفة العربي الجديد.