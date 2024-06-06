أمبري: انفجار بالقرب من سفينة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الخميس إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر الخميس، على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا باليمن.



وذكرت أمبري في مذكرة أن مواصفات السفينة تتطابق مع الفئة التي تستهدفها حركة الحوثي التي تشن هجمات على سفنا قبالة سواحل اليمن منذ عدة أشهر.



وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إن السفينة كانت في طريقها من أوروبا إلى الإمارات ولم تكن تبث إشارة نظام التعرف الآلي في ذلك الوقت. ولم تذكر تفاصيل أخرى.



وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في طريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني.



وأجبر هذا شركات الشحن على تحويل مسار الشحن البضائع إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة من طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا، وأثار مخاوف من أن اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.



وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، تقول إنها تشن هجماتها تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في قطاع غزة.



المصدر: رويترز