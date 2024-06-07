شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعاً للشعر الأبيض سعودية تدهش الجميع بوصفة بسيطة لصبغ الشعر الأبيض وعلاج الشيب في 40 دقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعد مشكلة الشيب المبكر، وظهور الشعر الأبيض من أبرز المشاكل التي تواجه النساء والرجال على حداً سوء، لكنها تؤثراً كثيراً على النساء بشكل خاص، لأن الشعر يعتبر من اهم معالم جمال المرأة،

ولأن المرأة بطبيعة الحال تحرص على أن تبدو صغيرة السن مهما تقدم بها العمر،

لذلك تخاف غالبية النساء من ظهور الشعر الأبيض، ويبحثون عن حلول مستعجلة للتخلص منه وعادةً ما يلجأون لإستخدام الصبغات التي تخفي الشعر الأبيض لفترة مؤقته فقط، ومن هذا المنطلق رصدنا لكم في موقع بوابة الخليج، وصفة طبيعية كشفت عنها خبيرة تجميل سعودية، لصبغ الشعر الأبيض والعنيد والتخلص من الشيب نهائياً في 40 دقيقة فقط. وصفة طبيعية لصبغ الشعر الأبيض والعنيد

شاركت خبيرة تجميل سعودية وصفة طبيعية قالت انها فعالة لصبغ الشعر الأبيض والعنيد وتقضي على الشيب المبكر نهائياً خلال 40 دقيقة فقط. وفي رسالة بعثتها لأحد المواقع الاستشارية قالت خبيرة التجميل السعودية إن هذه الوصفة فعالة ومجربة وليس لها أضرار جانبية مثل باقي الصبغات المعروفة والتي تحتوي على مواد كيميائيّة قد تؤثر على الشعر بشكل سلبي على المدى البعيد. صبغ الشيب العنيد

يمكن صبغ شيب الشعر العنيد بوصفة القهوة والكاكاو التي تقدم للحصول لون بني لامع بعدد من الخطوات البسيطة وهي وضع خمس ملاعق كبيرة من القهوة علي مع خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو في لتر من الماء وتوضع المكونات في وعاء وترفع على النار وتترك لمدة خمس دقائق حتى تصل لمرحلة الغليان ثم تترك على جانب حتى تبرد قليلا ومن ثم تصفى وتوضع فى بخاخة وتوزع على الشعر بأكمله، ثم يلف الشعر ويغطى بكيس بلاستيك ويترك حتى مرور أربع ساعات على الأقل قبل ان يشطف الشعر بالماء الفاتر ينبغي المواظبة علي الوصفة مرة كل اسبوع الحفاظ على درجة اللون. خلطة القرنفل للشيب

تعتبر وصفة القرنفل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على اخفاء الشيب من خلال نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم مع نصف كوب من زيت الخردل مع نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من كريم مرطب وتمزج جميع المكونات معا جيدا ثم يدلك بها فروه الرأس ويغطى الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر تكرر الوصفة أو مرة من كل اسبوع للوصول إلى نتيجة مذهلة، مع الحرص على اتباعه تلك الخلطة لمدة ثلاثة أشهر. عصير البرتقال لصبغ الشيب باللون البرتقالي

عصير البرتقال من أكثر ما يتم استخدامه في صبغ الشعر الأبيض باللون البرتقالي المحمر، حيث يعمل سريعا على تغطيه الشيب دون الحاجه إلى استخدام وصفات أو مكونات أخرى بجانبه، من خلال توزيع كوب كبير من عصير البرتقال على الشعر الأبيض مع التدليك ثم يترك لمدة ثلاث ساعات قبل إن يشطف الشعر بالماء البارد، تكرر العملية مرة من كل أسبوع للحفاظ على اللون. الشاي الاسود لصبغ الشعر الابيض باللون الاسود الداكن

حين الرغبة في التخلص من الشيب نهائيا بصباغة طبيعية تمنحك لوت ثابت عليكي باستخدام وصفة الشاي الاسود التي تحويل الشعر الابيض إلى اللون الاسود اللامع. المكونات

• كمية من الشاي او سبع اكياس من الشاي الاسود. • ماء. طريقة تحضير الوصفة

- نضع كمية الشاي الاسود او الأكياس في لتر من الناء ونتركه على النار حتي يغلي لدقائق. - يرفع من على النار ويترك لمدة نصف ساعة حتي يبرد وينقع لزيادة اكتساب اللون. - يصفي ويوضع في بخاخة ثم يوزع على الشعر بالكامل.