مأرب.. السلطة المحلية تزور سائق الشيول الذي قنصته مليشيا الحوثي أثناء فتح طريق البيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اطمئن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، على صحة المواطن يعيش أحمد حسين العمري سائق الشيول الذي استهدفته مليشيا الحوثي الإرهابية، وقنصته أثناء مشاركته في فتح طريق (مأرب البيضاء) بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى علي حميد، ورئيس فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد ناجي حطروم، إلى هيئة مستشفى مأرب العام، استمع الوكيل مفتاح من الأطباء المشرفين على علاج المواطن العمري إلى تقرير عن وضعه الصحي وعن حالته الراهنة بعد استقرارها ونجاح العملية الجراحية.

واطلع الدكتور مفتاح على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة له منذ دخوله إلى المستشفى، عقب إصابته، موجها الأطباء والممرضين بمضاعفة جهودهم، وتقديم كافة احتياجاته من الخدمات الصحية والرعاية الطبية الكاملة اللازمة لحالته حتى تماثله للشفاء.



واستنكر وكيل محافظة مأرب الجريمة الحوثية النكراء التي أقدمت عليها المليشيات أمس، باستهدافها للشيولات والمعدات الثقيلة التي كانت تقوم بفتح طريق مأرب البيضاء تنفيذاً لمبادرة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الذي أعلن من جانب واحد عن فتح جميع الطرقات التي تربط محافظة مأرب بباقي المحافظات منذ أربعة أشهر .

وحمّل الدكتور مفتاح مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية إفشال المبادرات الإنسانية الرسمية والمحلية في كافة المحافظات طوال الفترة الماضية.