رئيس الأركان: مليشيات الحوثي مستمرة في زراعة الألغام والعبوات المحرمة دوليا لقتل اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الإثنين، أن مليشيات الحوثي مستمرة في زراعة الألغام والعبوات المحرمة دوليا ولقتل المواطنين وتعريض الحياة للخطر.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وأشاد بن عزيز بالجهود العظيمة التي يقدمها المشروع السعودي "مسام"، في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والمواد والذخائر غير المنفجرة التي تزرعها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



وأكد رئيس الأركان استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في زراعة ملايين الألغام والمتفجرات في الأراضي والطرق والمزارع والشواطئ والمدارس ومنازل المواطنين.



كما أكد إصرار المليشيا على تفخيخ البر والبحر بالعبوات المحرمة دولياً ضمن نزعتها الإرهابية ومنهجيتها الدموية لقتل اليمنيين واستهداف المدنيين والأبرياء وتعريض الحياة للخطر والموت، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والدولية.



وأوضح الفريق بن عزيز، أن تلك الألغام والعبوات المتفجّرة تسببت في قتل وإصابة الآلاف، وإصابة المئات بإعاقات دائمة، موضحاً أن غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء.



وجدد بن عزيز، تأكيد التزام القوات المسلحة بدستور الجمهورية اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الموقعة عليها، وبالقانون الدولي الانساني.



وأكد استمرار قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بتقديم كاف أوجه الدعم والتعاون مع مشروع "مسام" وتسهيل عمل الفرق الهندسية، بما من شأنه إنجاح العمل في نزع عبوات وألغام الموت الحوثية وإنقاذ أرواح الأبرياء.



ولفت إلى أن جهود "مسام" وإسهاماته الإنسانية تحظى بتقدير الشعب اليمني وقيادته، منوهاً في هذا السياق بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بتكريم البرنامج، وتقليده وسام الشجاعة، اعتزازاً وعرفاناً بأدوار المشروع وتضحيات العاملين فيه.



وترحم الفريق بن عزيز، على أرواح الأبطال من فرق نزع الألغام الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الانساني وضحوا بأرواحهم في سبيل سلامة المواطنين.

