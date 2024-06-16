إب.. وفاة وإصابة عدد من المسافرين إثر نشوب حريق في باص كان يقلّهم بنقيل سمارة 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب عدد من المواطنين، السبت، جراء نشوب حريق باص كان يقلّهم، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقال ناشطون، إن حريقا شبّ في "باص" نوع "هايس"، في نقيل سمارة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المسافرين الذين كانوا على متنه.

وحسب ناشطون، فإن القتلى والجرحى من المسافرين كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد في مناطقهم بمحافظة تعز.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو للباص وهو يحترق، وألسنة اللهب تتصاعد في ظل عدم قدرة المارة على إخماد الحريق نتيجة عدم وجود وسائل الحماية لذلك.

وعزت مصادر محلية سبب الحريق، إلى السرعة الزائدة وارتفاع درجة الحرارة، ما أدى إلى اشتعال الحريق في الباص الذي كان على متنه مشتقات نفطية الأمر الذي أدى إلى اشتعال الحريق بسرعة كبيرة.

يشار إلى أن حريق كان شب في أحد الباصات في المكان ذاته، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المسافرين نتيجة المشتقات النفطية التي كانت على متن الباص في 2019.