مركز الملك سلمان يدشن مشروع الأضاحي بمحافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم الاحد بمحافظة مأرب مشروع الأضاحي للعام 1445هـ ، وتنفيذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية.



ويستفيد من المشروع 1560 اسرة بنحو 10,920 فرد مستفيد في مخيمات النازحين والمجتمع المضيف بمحافظة مأرب بواقع نصف أضحية لكل أسرة وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وفق المركز.



وأشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، بتدخلات مركز الملك سلمان الاغاثية المستمرة وخص بمشروع الأضاحي الذي يساعد الأسر النازحة بالمحافظة ويخفف عنها من المعاناة في توفير لحوم الأضاحي لها في عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى أن مشروع الأضاحي يعتبر من أهم المشاريع التي تساهم في دعم الأسر النازحة والفقيرة خلال هذه الأيام المباركة.



من جانبه، أوضح الدكتور رضوان الدواسي، مدير مكتب مؤسسة يماني بمأرب، أن حصة المحافظة بلغت 780 أضحية، تم تخصيصها للأسر النازحة والمجتمع المضيف بهدف إدخال البهجة والفرحة على قلوب الأطفال والنساء وكبار السن في هذه المخيمات خلال أيام العيد المباركة.

