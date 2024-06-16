بعد قرارات المركزي اليمني.. مليشيات الحوثي تعطل عمل البنوك التجارية في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - يخوض المتمردون الحوثيون في اليمن معركة ضد حكومة البلاد المعترف بها دوليا، للسيطرة على بنوك البلاد، والتي يحذر الخبراء من أنها تهدد بمزيد من تدمير الاقتصاد الذي أصابه الشلل بالفعل بسبب ما يقرب من عقد من الحرب.



ويؤدي التنافس على البنوك إلى إدخال النظام المالي اليمني في اضطراب أعمق. فبالفعل، يستخدم الحوثيون الذين يسيطرون على شمال ووسط البلاد والحكومة التي تدير الجنوب أوراقا نقدية مختلفة بأسعار صرف مختلفة. كما أنهم يديرون بنوكًا مركزية منافسة.



كما يؤدي تصاعد الفجوة المالية إلى تآكل قيمة العملة اليمنية، الريال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس واللحوم قبل بدء عطلة عيد الأضحى يوم الأحد.



وعلى مدى أسابيع، لم يتمكن اليمنيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من سحب أموالهم من حسابات التوفير المصرفية، بسبب توقف البنك المركزي الذي يديره الحوثيون، ومقره في العاصمة صنعاء، عن توفير السيولة للبنوك التجارية والحكومية. وقد اندلعت احتجاجات أمام بعض البنوك وفرقتها قوات الأمن.



ويمكن أن يتصاعد الخلاف إلى درجة أن تصبح البنوك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ممنوعة تماما من المعاملات المالية الدولية.



ونقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي إلى عدن عام 2016، وبدأت منذ ذلك الحين بإصدار أوراق نقدية جديدة لتحل محل الريال البالي. وحظرت سلطات الحوثيين، التي أنشأت بنكها المركزي في صنعاء، استخدام الأموال الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وفي مارس/آذار، أعلن البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون أنه سيطرح عملات معدنية جديدة من فئة 100 ريال. وندد المجتمع الدولي والحكومة اليمنية المعترف بها بهذه الخطوة قائلين إن الحوثيين يحاولون إنشاء نظام مالي خاص بهم وحذروا من أنها ستؤدي إلى تعميق الانقسام الاقتصادي في اليمن.



ومما يزيد الارتباك أن العملات الورقية لها أسعار صرف مختلفة - فالريال الصادر في صنعاء يبلغ حوالي 530 ريالاً للدولار، في حين يبلغ سعر العملات الصادرة من عدن حوالي 1800 ريال للدولار.



رداً على ذلك، أمهل البنك المركزي في عدن البنوك 60 يوماً لنقل مقراتها إلى المدينة الجنوبية والتوقف عن العمل بموجب سياسات الحوثيين، وإلا فقد يواجهون عقوبات تتعلق بقوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.



وقال الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الدراسات والبحوث بمركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن البنك المركزي "اضطر إلى اتخاذ هذه القرارات، خاصة بعد أن أصدرت جماعة الحوثي عملتها الخاصة واتخذت خطوات أحادية نحو الاستقلال الكامل عن البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن".



وقال نصر إنه لم تلتزم أي بنوك بالموعد النهائي - إما لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت أو لأنها تخشى عقوبات الحوثيين إذا تحركت.



وعندما انتهى الموعد النهائي الأسبوع الماضي، حظر البنك المركزي في عدن التعامل مع ستة بنوك مقرها في صنعاء، مما يعني أن مكاتب صرف العملات ووكالات تحويل الأموال والبنوك في الجنوب لم تعد قادرة على العمل معهم.



وردا على ذلك، حظر البنك المركزي الذي يديره الحوثيون في صنعاء جميع التعاملات مع 13 بنكا مقرها في عدن. وهذا يعني أن الأشخاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لا يمكنهم إيداع أو سحب الأموال من خلال تلك البنوك أو تلقي التحويلات التي تتم من خلالها.



وحتى مع استمرار القتال من أجل السيطرة، يواجه الجانبان أزمة نقدية. فلدى حكومة الحوثيين مصادر قليلة للعملة الأجنبية ولا يتم الإعتراف بعملاتها المعدنية الجديدة خارج أراضيها.



وفي يناير/كانون الثاني، صنفت الولايات المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية عالمية ردا على هجمات المتمردين على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب .



وقال يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، إنه بسبب القرار الأمريكي، قد تشعر البنوك حول العالم بالقلق والتردد في مواصلة أي تعامل مالي مع البنوك التي تقع مقراتها تحت سيطرة الحوثيين.



الاقتصاد في عدن ليس أفضل بكثير. إذ تضررت إيرادات الحكومة بشدة منذ أن أدت هجمات الحوثيين على موانئ النفط أواخر عام 2022 إلى توقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.



ومنذ مارس/آذار، لم يتمكن المودعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من سحب الأموال من حساباتهم. ولم يعلن البنك المركزي في صنعاء عن أي قيود رسمية، لكن العديد من الاقتصاديين قالوا لوكالة أسوشيتد برس إنه توقف بشكل غير رسمي عن الإفراج عن الأموال التي وضعتها البنوك الفردية في خزائنها - ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص السيولة.



وفي أحد البنوك التي شهدت احتجاجات من قبل المودعين الشهر الماضي، وهو بنك اليمن الدولي، قالت مذكرة معلقة في الردهة: "بالتنسيق مع البنك المركزي، تم تعليق السحب من الحسابات القديمة حتى إشعار آخر".



وقالت أم أحمد (65 عاما) التي كانت من بين المحتجين أمام البنك، إنها كانت تحاول سحب أموال لمساعدة ابنها في شراء دراجة نارية للعمل، لكن البنك رفض.



وقالت: "خدمت هذا البلد كمعلمة لمدة 35 عامًا، وادّخرت كل قرش وأودعت أموالي في البنك، لكنهم أخذوا كل شيء". "هذا المال يخصني أنا وزوجي وهو لأطفالنا."

المصدر: اسوشتيد برس