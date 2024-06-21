مقتل وإصابة ثلاثة من قوات الانتقالي الجنوبي بتفجير عبوة ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثلاثة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مسؤول أمني في محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القيادي في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي "سمير مهلب القيناشي"، عقب صلاة الجمعة، قرب سوق مودية شرق محافظة أبين.



وأضافت، أن الانفجار أسفر عن مقتل أحد الجنود المرافقين يدعى "محمد عبدالله عوض" فيما أصيب المسؤول الأمني "القيناشي"، وجندي آخر بجروح.



يشار إلى أن "سمير مهلب"، هو قائد أحد المواقع الأمنية في قطاع الحميمة شرقي مديرية مودية والتي تشهد من وقت لآخر عمليات استهداف ضد قيادات عسكرية وأمنية، فيما يتهم المجلس الانتقالي عناصر من تنظيم القاعدة بالوقوف خلفها.

