منتخب اليمن للشباب يفوز على نظيره العُماني بثلاثة أهداف لهدف

فاز منتخب اليمن للشباب، على نظيره العماني، بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للشباب.



وتقام البطولة في مدينة الطائف بالسعودية، خلال الفترة من 25 يونيو/حزيران الجاري، وحتى 5 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا.



تقدم منتخب اليمن في الدقيقة السادسة عبر اللاعب عبد العزيز المصنوم، قبل تعادل عمان في الدقيقة التاسعة عن طريق غسان المسروري.



وعاد المنتخب اليمني للتقدم من جديد عن طريق عصام ردمان من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتأخر عمان 1-2.



وفي الدقيقة 66، نجح اللاعب عبد العزيز المصنوم في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب اليمني.



وارتفع رصيد اليمن إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط.

