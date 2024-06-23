اليمن.. تضرر سفينة تجارية جراء هجوم بطائرات مسيرة غربي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة بحرية، اليوم الأحد، تضرر سفينة تجارية جراء هجوم بطائرات مُسيّرة استهدفتها عند منتصف الليلة الماضية غربي مدينة الحديدة اليمنية.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في وقوع أضرار في سفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن.



وأضافت في بيان على منصة إكس، أن "جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي".



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".



وخلال هجماتها المستمرة منذ أكثر من نصف عام، أغرقت الجماعة المدعومة من إيران سفينتين واحتجزت واحدة مع طاقمها وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

