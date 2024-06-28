وفد المملكة يشارك في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار خلال رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك الوفد السعودي برئاسة سعادة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية الأستاذ فريد بن سعيد العسلي، في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) والمنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة 27-28 يونيو 2024م، وذلك في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لعام 2024م.

وناقشت الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين عدد من الأولويات لمجموعة عمل التجارة والاستثمار كالتجارة والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار، وإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وعلى هامش الاجتماع، نظمت أمانة مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل بالتعاون مع مجموعة التواصل للأعمال (B20)، ومجموعة التواصل الفكر (T20) ضمن مبادرة التجارة والتنمية المستدامة، إذ سعت من خلالها لسد الفجوة بين عالم الأعمال والمجتمع الأكاديمي، حيث تم مناقشة التحديات والفرص للتكامل بين التجارة، وأهداف التنمية المستدامة، وطرح قصص نجاح حول الاستدامة في التجارة لتبادل المعرفة والأفكار.

وتسعى الرئاسة البرازيلية لمجموعة العمل للوصول إلى توافق الدول الأعضاء حول عدد من المخرجات، منها مبادئ مجموعة العشرين لتصميم وتنفيذ تدابير للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتجارة، حيث تعقد مجموعة العمل عدد من الاجتماعات المتفاوتة فيما بين الاجتماعات الرسمية لمجموعة العشرين بهدف مناقشة تلك المبادئ وتبادل الخبرات والآراء للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة.

وتعمل هيئة التجارة الخارجية على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتعزيز تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

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