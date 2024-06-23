تعز.. مليشيا الحوثي ترفض وجود أي ضمانات أممية مُلزمة باستمرار فتح المنفذ الشرقي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مسؤول محلي في السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، عن رفض مليشيا الحوثي التوقيع على أي تعهدات أو وجود ضمانات أممية مُلزمة لاستمرار فتح المنفذ الشرقي للمدينة (جولة القصر ـ الكمب)، وتنظيم آلية العمل فيه.



وقال مدير مكتب شؤون الحصار في السلطة المحلية بتعز (ماهر العبسي)، "اغلاق طريق جولة القصر - الكمب الساعة السادسة مساء هو بالدرجة الأولى حفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم مع حلول الليل كون الطريق يمر في خط المواجهات واذا حدث لا قدر الله أي إطلاق نار سيؤدي إلى كارثة بحق المواطنين في المنفذ".



وأكد في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن الحوثيون يرفضون وجود أي ضمانات أممية يتم التوقيع عليها تضمن استمرار عمل المنفذ الذي جرى فتحه في الـ 13 من الشهر الجاري، وعدم إغلاقه وتنظم آلية العمل فيه بشكل واضح لضمان سلامة وكرامة المواطنين.



وشدد على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة راعية لفتح الطرق في محافظة تعز مع وجود ضمانات كافية، كون فتح هذا المنفذ (المنفذ الشرقي) هو ضمن اتفاق الهدنة الذي بموجبه تم فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة برعاية أممية.



وفي الثالث عشر من يونيو الجاري، وافقت مليشيا الحوثي على فتح المنفذ المؤدي إلى مدينة تعز من مناطق سيطرتها شرقي المدينة بعد سنوات من التعنت والرفض لكل الجهود الأممية والوساطات المحلية الرامية إلى فتح طرقات تعز كمقدمة لإنهاء الحصار الذي تفرضه المليشيا على المحافظة منذ تسع سنوات.

