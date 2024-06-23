إب.. سيول الأمطار تلحق أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية في العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - تضررت ممتلكات وأراضٍ زراعية وطرقات في مديرية العدين (غربي إب)، جراء سيول الأمطار التي شهدتها المديرية، مساء أمس السبت.



وقالت مصادر محلية، إن أمطاراً غزيرة شهدتها مديرية العدين (غرب إب)، مساء أمس، ألحقت أضراراً مادية بالممتلكات والأراضي الزراعية والطرقات في المديرية.



وأوضحت المصادر أن الأمطار التي صاحبتها رياح عاتية وحبات برد، أدت إلى تدفق السيول الجارفة في شوارع وحارات مدينة العدين، ماتسبب بتضرر عدد من المنازل الشعبية وأثاثاتها، فضلاً عن جرف عدد من السيارات وتضرر المدرجات الزراعية والطرقات.



وتشهد محافظة إب، منذ عدة أشهر أمطاراً موسمية تسببت بوفيات في حوادث غرق وانزلاقات صخرية، كما تم تسجيل أضرار مادية في الممتلكات بمختلف مديريات المحافظة.

