الجيش الوطني يعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، إحباط، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية والرد على قصف مدفعي شرقي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش الوطني، أحبطت اليوم الأحد، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة كلابة شمال شرق مدينة تعز.



وأضاف، أن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بقذيفة "ار. بي. جي" ظهر اليوم مواقع للجيش الوطني في منطقة وادي صالة.



وأشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت استهدفت ليلة امس بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون مواقع الجيش الوطني في منطقة الكريفات شرقي المدينة.



وذكر أنه بالمقابل ردت قوات الجيش الوطني على مصادر النيران؛ مؤكدا يقظتها وجاهزيتها لأي استفزازات أو محاولات من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

