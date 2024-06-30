‏نداء إنساني عاجل إلى المتفاوضين في "مسقط" بالضرورة الإفراج عن كافة المختطفين وعلى رأسهم "محمد قحطان"

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، نداء إنسانيا عاجلا إلى المتفاوضين في "مسقط" بالضرورة الإفراج عن كافة المختطفين وعلى رأسهم "محمد قحطان" دون قيد أو شرط.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في العاصمة العمانية "مسقط"، مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية، ومليشيات الحوثي، تحت إشراف الأمم المتحدة.



وقال بيان مشترك: "نحن، منظمة سام للحقوق ورابطة أمهات المختطفين، نوجه هذا النداء برجاء يحدوه الأمل إلى جميع المفاوضين في سلطنة عمان، وندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، والعمل الجاد لإنهاء ملف المحتجزين والمختفين قسرا كملف إنساني غير خاضع للحسابات السياسية.



وأضاف البيان" نطالب بتأجيل أي قضايا قد تعيق إنهاء هذا الملف، وندعو إلى الكشف عن مصير المختفين قسراً، وعلى رأسهم السياسيين محمد قحطان ومصطفى المتوكل، وجميع المخفيين في جميع السجون اليمنية لدى جميع الأطراف بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المختفين قسراً".



وتابع: "في هذه اللحظات الحاسمة، نناشدكم أن تضعوا الإنسانية فوق كل اعتبار. إن عذابات المحتجزين والمختطفين وأسرهم تستحق أن تكون في صدارة الأولويات. إن هذا الملف ليس مجرد مسألة سياسية، بل هو قضية إنسانية تمس حياة الأفراد وكرامتهم".



ودعا البيان، إلى تأجيل أي قضايا قد تعيق إنهاء هذا الملف، حتى نتمكن من منح هؤلاء المحتجزين وأسرهم الأمل في مستقبل أفضل، مؤكدا أن تأجيل هذه القضايا سيعزز من فرص التوصل إلى حلول سلمية وإنسانية.



وقال: "نثمن أي جهد إنساني يُبذل من قبل الوسطاء في سلطنة عمان، وندعوهم إلى مواصلة العمل لتقريب وجهات النظر ودمج الفجوة بين الأطراف المختلفة، إن هذه الجهود تمثل بارقة أمل لأسر المحتجزين والمختطفين".



ودعا البيان، جميع الوسطاء المؤثرين في ملف المحتجزين إلى ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المتنازعة للوصول إلى طريق سالك للسلام.



وأضاف، إن عيون أهالي المحتجزين والمختطفين شاخصة نحو عمان، تملؤها الآمال بأن تكون هذه الجولة من المفاوضات حاسمة، وتجلب السرور إلى كل بيت يمني. نأمل أن تثمر جهودكم في إدخال الفرح إلى قلوب هذه الأسر المنكوبة.



وأكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية في هذه اللحظات الحاسمة. وقال "نحن على يقين بأن إنهاء ملف المحتجزين والمختطفين سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن".



واختتم البيان بالقول: "نحن نؤمن بأنكم، كمفاوضين في سلطنة عمان، تملكون القدرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة آلاف اليمنيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة أحبائهم. دعونا نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لليمن ولكل أبنائه".

