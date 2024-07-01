قوات الانتقالي تختطف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني

اختطفت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، اليوم الاثنين، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني، وذلك بعد أيام من إشهار المؤتمر.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن قوات الانتقالي اختطفت صباح اليوم رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني الشيخ "علي عامر قارط القحطاني" من أحد شوارع مدينة حديبو مركز المحافظة، واقتادته إلى سجن الحزام الأمني.



والقحطاني عضو في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وأحد المرجعيات القبلية في الجزيرة وله إسهامات وطنية كبيرة.



والخميس الفائت، تم إشهار اللجنة التحضيرية لـ"مؤتمر سقطرى الوطني"، في حديبو، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية من مختلف مراكز وشرائح المجتمع.



وخلال المؤتمر جرى اختيار الشيخ علي عامر سعد القحطاني، رئيسا للجنة التحضرية، كما تم تشكيل أربع لجان فرعية، على أن تتولى مهام الإعداد والتحضير للوثائق والأدبيات خلال مدة لا تزيد عن شهرين.



ومؤتمر سقطرى، مكون مدني يؤكد وقوفه إلى جانب الشرعية، ويسعى إلى أن يكون حاملا لقضايا الجزيرة، وتبنى مطالبها ومتابعتها لدى الجهات الحكومية.

