مهندس يدهس موظف بالسفارة الروسية أمام مجلس الدولة في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

دهست سيارة مسرعة، موظفا بالسفارة الروسية أمام مجلس الدولة بمنطقة الدقي، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بعدة إصابات.

التحقيقات التي أجرتها نيابة الدقي كشفت ملابسات الواقعة حيث تبين أنه أثناء عبور موظف يحمل الجنسية الروسية ويعمل بالسفارة الروسية، الطريق للوصول إلى مقر السفارة اصطدمت به سيارة أمام مجلس الدولة، وتوقف قائدها لإنقاذه.

أضافت التحقيقات أن قائد السيارة يعمل "مهندس" وقال إنه فوجئ بشاب أمامه ولم يتمكن من تفاديه فاصطدم به.

مباشرة تم نقل الموظف المصاب إلى المستشفى وتبين إصابته بكسور مضاعفة؛ وامتد أحدها إلى القفص الصدري كما خضع لجراحة عاجلة أدت لاستقرار حالته.

أخطرت النيابة السفارة الروسية بالحادث وخضع المهندس للتحقيق، حيث قررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له وقررت حجزه ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.