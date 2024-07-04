148 منظمة حقوقية تعبر عن رفضها واستنكارها للتطورات المتعلقة بقضية المخفيين وعلى رأسهم قحطان

المنامة - ياسر ابراهيم - عبرت 148 منظمة ومؤسسة حقوقية، الخميس، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي المدني محمد قحطان.



وأشارت المنظمات في بيان مشترك وصل"يمن شباب نت" نسخة منه، إلى أنه تم اختطافه من نقطة تفتيش بمحافظة إب في عام 2015، واحتُجز تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة شهرين قبل أن يتم إخفاؤه قسرياً على يد مسلحي جماعة الحوثي منذ 5 أبريل 2015 وحتى اليوم.



وقال البيان المشترك، إنه "في ظل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة العمانية مسقط، فوجئنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً، والذي ينص على تبادل السيد قحطان، إذا كان حياً، بخمسين أسيراً لدى الحكومة الشرعية، وإذا كان متوفياً، بثلاثين جثة من مسلحي الجماعة".



وأضاف، أن هذا الاتفاق يخالف العقل والمنطق البشري والإنساني، حيث وانه يكافئ المجرم الذي ارتكب جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي المدني قحطان لسنوات طويلة، مؤكدا أن الحديث عن مبادلة قحطان اذا كان على قيد الحياة، بخمسين أسير يعد تجاوزاً صارخاً للعدالة.



وأشار البيان إلى أنه "في حال كان قد توفي ، فإن مبادلته بخمسين جثة من جثث مسلحي الجماعة الذين سقطوا في المواجهات العسكرية يعكس ايضا تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية".



وفيما رحبت المنظمات بأي انفراجة في هذا الملف الإنساني ودعت جميع الأطراف إلى تذليل جميع الصعوبات في هذا الملف إلا إنها عبرت عن رفضها تماماً أي شكل من أشكال المكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة.



وشدد البيان، على أنه بدلاً من ذلك، يجب أن تتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق اليمنيين ولدى جميع الاطراف .



كما شدد على أنه يجب أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا ومساعدتهم في الحصول على العدالة والتعويض.



ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية للوقوف معنا في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن، مؤكدا أن العدالة لا تتحقق بمكافأة المجرمين، بل بمساءلتهم ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية.



التوقيعات:

1. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

2. المركز الوطني لمعلومات حقوق الإنسان

3. المركز اليمني للعدالة الانتقالية

4. منظمة رقيب للحقوق والحريات

5. مؤسسة تمكين للتنمية الإنسانية

6. منظمة فلذات للطفولة

7. مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان

8. منظمة نضال لحقوق الإنسان

9. المركز القانوني اليمني

10. مركز الدراسات القانونية وحقوق الإنسان

11. مؤسسة الرياحين للتنمية حقوق الإنسان

12. مؤسسة رسالتي لحقوق المرأة

13. المركز اليمني للحقوق والحريات

14. مؤسسة ندى لحماية حقوق الطفل

15. منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

16. منظمة حريتي لحقوق الشباب

17. مؤسسة نفوذ للتنمية

18. مؤسسة إنصاف للحقوق والتنمية

19. مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان

20. مؤسسة خطوات للحقوق والتنمية

21. منظمة النهضة للتنمية

22. مؤسسة حق لحقوق الإنسان

23. مؤسسة دفاع لحقوق الإنسان

24. منظمة كرامة لحقوق الإنسان

25. مؤسسة صح لحقوق الإنسان

26. منظمة خبراء للتنمية

27. شبكة النماء للتنمية الإنسانية

28. منظمة صدى للدفاع عن الإعلاميين

29. منظمة شاهد للحقوق والتنمية

30. مؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية

31. مؤسسة أصدقاء الطفل للتنمية وحقوق الإنسان

32. المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

33. مؤسسة أنا إنسان للتنمية

34. منظمة حماية للحقوق والحريات

35. جمعية مجزر للتنمية

36. جمعية المرأة والطفل - الجوف

37. مؤسسة نباء للإعلام

38. منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان

39. منظمة إرادة شباب

40. مؤسسة الحياة للتنمية

41. منظمة مناصرة للحقوق والتنمية - الحديدة

42. منظمة إنسانية للحقوق

43. منظمة السلم الاجتماعي

44. مؤسسة الشفافية للحقوق - تعز

45. مؤسسة رواد التنمية

46. منتدى الضالع المعاصر للتنمية

47. مركز الناس لحقوق الإنسان

48. مؤسسة شهود للحقوق والحريات - عمران

49. منظمة شاهد للحقوق والحريات - مأرب

50. مؤسسة نهضة وطن

51. المنظمة اليمنية للتنمية

52. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية

53. تنوع للحقوق والحريات

54. منظمة الجوف للحقوق والحريات

55. منظمة سواسية أمانة العاصمة

56. مؤسسة وابل للحقوق والتنمية

57. مؤسسة بصمة أمل الاجتماعية والإنسانية

58. منظمة مساواة للتنمية وحقوق الإنسان

59. منظمة يمن حقوق للحقوق والحريات

60. منظمة سياج لحماية الطفولة

61. منظمة الشموع لحقوق الإنسان

62. منظمة سواسية لحقوق الإنسان

63. منظمة رصد لحقوق الإنسان

64. منظمة الشاهد لحقوق الإنسان

65. منظمة السلم الاجتماعي للتنمية وحقوق الإنسان

66. مؤسسة شباب للتنمية وحقوق الإنسان

67. منظمة نهضة وطن لحقوق الإنسان

68. منظمة السلام للحقوق والحريات

69. مؤسسة الجود للحقوق والحريات

70. مركز تعز الحقوقي

71. منظمة العدالة والإنصاف للحقوق والحريات

72. المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية

73. المركز الإنساني للحقوق والحريات

74. منظمة حريتي للحقوق والحريات

75. منظمة هيومن فري

76. يمن رايتس للحقوق والتنمية

77. منظمة راصد للحقوق والحريات - المحويت

78. منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان

79. منظمة سقطرى للحقوق والحريات

80. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات - هود "فريق إقليم سبأ"

81. منظمة كرامة للأعمال الإنسانية

82. منظمة معا نستطيع للتنمية وحقوق الإنسان

83. مؤسسة صح لحقوق الإنسان

84. منظمة حق لحقوق الإنسان

85. مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف

86. مبادرة قوى الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين

87. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

88. منظمة إنسان للتنمية

89. منظمة قواسم للحقوق والتنمية

90. منظمة السلام للحقوق والتنمية الاجتماعية

91. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل

92. مركز رصد للتنمية والحقوق – البيضاء

93. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات - شبوة

94. منظمة حريه وإنصاف

95. منظمة بصمة أمل للتنمية وحقوق الإنسان

96. مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان

97. جمعية نماء للتنمية الاجتماعية

98. اتحاد نساء تهامة

99. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

100. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

101. منظمة ميون لحقوق الإنسان

102. مركز رصد للحقوق والتنمية

103. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان

104. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

105. دي يمنت للحقوق والتنمية

106. منظمة يمانيون للحقوق والتنمية

107. منظمة شاهد للحقوق والحريات - سيئون

108. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان - عمران

109. دي يمن للحقوق والحريات

110. منظمة حريتي - الحديدة

111. مركز التفكير الإبداعي

112. مركز تهامة للدراسات والأبحاث

113. مؤسسة الأمل لتنمية الإنسان

114. مؤسسة جسور للحقوق والحريات

115. مؤسسة همة شباب اليمن للتنمية الإنسانية

116. منظمة صوت الطفل لحقوق الإنسان

117. رابطة أمهات المختطفين

118. مؤسسة بادر للتنمية الإنسانية

119. مؤسسة تنمية المستقبل الإنسانية والتنموية

120. مؤسسة إنسان للحقوق والحريات

121. منظمة ملتقى صناع الحياة

122. مؤسسة صعدة للبناء والتنمية

123. مؤسسة غيث الإنسانية

124. منظمة أكون للحقوق والحريات

125. مؤسسة خليج عدن للتنمية الاجتماعية

126. مؤسسة الضالع للإعلام وحقوق الإنسان

127. مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان

128. الشبكة المدنية للتنمية والإعلام

129. منظمة الحرية لحقوق الإنسان

130. التكتل الجنوبي لحقوق الإنسان

131. المؤسسة الوطنية لحماية المرأة والطفل

132. مؤسسة عين لحقوق الإنسان

133. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد

134. مؤسسة حرية لحقوق الإنسان

135. مركز الضالع للعدالة وحقوق الإنسان

136. تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

137. منظمة كوني وطن النسوية

138. رابطة حماية المعنفات والناجيات

139. منظمة عدالة للحقوق والتنمية

140. منظمة نداء إنقاذ للحقوق والحريات والإغاثة

141. منظمة أصوات حرة للإعلام التوعوي

142. مؤسسة كوين للحقوق والتنمية

143. مؤسسة آنف اليمنية للحماية الإنسانية

144. مؤسسة بسمة طفل

145. مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية

146. ملتقى طلاب مأرب الثقافي

147. منظمة الغد المشرق للحقوق والحريات

148. منظمة سبأ للحقوق والحريات

