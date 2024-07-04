شرطة السير بعدن: أكثر من ألفي ضحية للحوادث المرورية خلال 6 أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت شرطة السير في وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية، الخميس، وفاة وإصابة أكثر من ألفي شخص؛ في المناطق المحررة، خلال النصف الأول من العام الجاري.



ونقل موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، عن مدير عام شرطة السير؛ اللواء عمر أحمد بامشموس قوله، إن282 شخصاً قضوا وأصيب 1728 آخرين نتيجة 2101 حادث مروري شهدتها مناطق الحكومة خلال الفترة بين ينايرويونيو 2024.

وأوضح بامشموش أن من بين المصابين الـ1728، كانت إصابة 808 منهم "بليغة"، و920 تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والطفيفة، فيما بلغت الخسائر المادية ما قيمته 1.379 مليار ريال.



ولفت مدير عام شرطة السير إلى أن هذه الحوادث توزعت على 1,340 حادثة صدام مركبات، و457 حادثة دهس مشاة، و249 حادثة انقلاب آليات، بالإضافة إلى 32 حادثة سقوط من على مركبة، و21 حادثة ارتطام مركبة بجسم ثابت عقب هرولتها، وحادثتي حريق مركبات، فيما بلغت المخالفات المرورية 17,794 مخالفة.

