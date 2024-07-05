الزمالك يقرر الاستئتاف على عقوبات الكاف

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تغريمه ٢٠٠ ألف دولار

الجمعة 05/يوليو/2024 - 06:46 م 7/5/2024 6:46:54 PM

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تقديم استئتاف ضد العقوبات التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية أحداث مراسم تسليم كأس الكونفدرالية التى أقيمت باستاد القاهره أمام نهضة بركان المغربي وتضمنت عقوبات الاتحاد الأفريقي تغريم الزمالك 200 ألف دولار وحرمان حضور جماهيره في المباريات الافريقية لمدة 4 مباريات اثنين منهم مع إيقاف التنفيذ على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية ويحق للزمالك الاستئناف على العقوبة خلال ٣ أيام.

وحقق الزمالك الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف أحمد حمدى فى لقاء الإياب باستاد القاهره وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز نهضة بركان بهدفين لهدف.