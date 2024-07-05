مدرب حراس تونس يرحل إلى نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الشاذلي المبروكي مدرب حراس منتخب تونس الأول رحيله عن منصبه بشكل رسمي ليخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وأكد الشاذلي المبروكي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إنتقاله للعمل كمدرب لحراس مرمى فريق نهضة بركان المغربي بالموسم المقبل.

وعبر المبروكي عن فخره بتواجده طوال الفترة الماضية ضمن الجهاز الفني لنسور قرطاج قائلاً: " ستشهد مسيرتي التدريبية، محطة جديدة بالعمل صلب الجهاز الفني لنادي نهضة بركان المغربي، وقبل فتح صفحة جديدة، يهمني وانا أودع العمل في المنتخب الوطني، أن أعبر عن افتخاري بالتجربة التي عشتها والتي حاولنا خلالها ان نقدم الإضافة إلى كرة القدم التونسية ولم نبخل باي مجهود من اجل المساهمة في تطوير قدرات الحراس ".

وأكمل: " كما يهمني ان أتوجه بالشكر الى الجامعة التونسية والإدارة الفنية التي أمنت بالقدرات التونسية كما أتمنى حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني و كل الجهاز في التحديات التي تنتظره ".