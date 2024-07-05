الزمالك يجهز مذكرة الرد على حيثيات عقوبات الكاف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادي الزمالك أن المجلس طلب صوره من حيثيات قرار عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم التى وقعت على الزمالك على خلفية أحداث مراسم التتويج بكأس الكونفدرالية التى أقيمت باستاد القاهره الدولى أمام نهضة بركان والتى فاز فيها الفريق باللقب مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكره للرد على هذه الحيثيات من خلال الاستئناف الذى يقدمه النادى ضد العقوبات.

ووقع الاتحاد الأفريقي عقوبات تضمنت يغرم الزمالك 200 الف دولار وحرمان حضور جماهيره في المباريات الافريقية لمدة 4 مباريات اثنين منهم مع إيقاف التنفيذ على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية ويحق للزمالك الاستئناف على العقوبة خلال ٣ ايام