اتفاق في مفاوضات مسقط على إطلاق السياسي "محمد قحطان" مقابل 50 حوثيا

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت وكالة الأناضول عن متحدث الفريق الحكومي المفاوض، ماجد فضائل، الأربعاء، أنه تم الاتفاق في المفاوضات الجارية بمسقط على إطلاق سراح القيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان مقابل 50 حوثيا.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن.



وأكد المكتب عبر منصة "إكس"، أن الأطراف توصلت لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد قحطان.



وشدد على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".



وأوضح مكتب المبعوث الأممي، أن جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.

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