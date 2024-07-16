في أول يوم دراسي.. - سيول الأمطار تجرف مُعلّمًا أثناء عودته من المدرسة في محافظة المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - جَرَفت سيول الأمطار، معلمًا أثناء عودته من المدرسة في أول يوم دراسي جديد، في محافظة المحويت، شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر إعلامية، أن التربوي، "يحي أحمد صالح الأحمر"، توفي بعد أن جرفته سيول الأمطار في منطقة وادي غزوان بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت.

وحسب المصادر فإن المعلم "يحي الأحمر" جرفته السيول أثناء محاوله قطع السائلة خلال عودته إلى منزله بعد انتهاء دوامه الدراسي في الفترة المسائية.

وبيّنت المصادر، أنه تم العثور على جثة المعلم بجانب أحد المنازل في المنطقة، وسط حزن عميق خيّم على المنطقة لفقدان المعلم والتربوي يحي الأحمر الذي كان يحظى بقبول مجتمعي واسع.

يشار إلى أن العام الدراسي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بدأ يوم السبت الماضي، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وهطول الأمطار الغزيرة على المحافظات اليمنية.