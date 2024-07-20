غارات جوية إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قبل قليل، إن مدينة الحديدة تعرضت لغارات استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، قوله إن طائرات إسرائيلية شنت هجوما في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.



وبث ناشطون يمنيون مشاهد من الموقع المستهدف بالقصف الإسرائيلي في مدينة الحديدة، وتظهر المشاهد اشتعال حريق ضخم في موقع يعتقد أنه خزانات وقود في ميناء المدينة.

وأفادت وسائل إعلام حوثية عن وزارة الصحة في حكومة الحوثي (غير المعترف بها) عن سقوط قتلى وجرحى في غارات العدو الإسرائيلي على منشآت النفط في الحديدة.

