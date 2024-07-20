صنعاء.. مقتل محامي برصاص مسلح في ظروف غامضة وسط العاصمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل محامي، أمس الجمعة، برصاص مسلح، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن المحامي، "نبيل علي محسن المريسي"، قتل برصاص مسلح، أثناء عودته إلى منزله، في شارع خولان، جنوب العاصمة، دون معرفة الأسباب.

وحسب المصادر، فقد وقع الحادث بالقرب من دورية عسكرية حوثية بجانب قسم شرطة "العمري"، وقد تم إلقاء القبض على القاتل من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية.



وأشارت المصادر، أنّ المحامي المريسي ينحدر من قرية شقران، الواقعة في منطقة "مريس" شمالي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، فيما ينحدر المتهم بارتكاب الجريمة من محافظة البيضاء.

وشهدت العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية، خلال الأسبوع الجاري خمس جرائم قتل، منها مقتل اثنين من قبيلة بني الحارث، ومقتل شخص من أرحب، واثنين آخرين من عمران، وسط انفلات أمني كبير.