"من الآخر" يكشف: إستدعاء "المعبقي" إلى الرياض لثنيه عن الإستقالة ووضعه تحت الإقامة الجبرية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف برنامج "من الآخر مع دوبلة" والذي يبث على قناة "يمن شباب"، مساء اليوم السبت، عن استدعاء السعودية، محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي؛ لثنيه عن تقديم استقالته نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتأجيل قرارات البنك.

ونقل مقدم البرنامج "عبدالله دوبله" عن مصادر خاصة قولها، إن السعودية استدعت محافظ البنك المركزي إلى الرياض؛ لثنيه عن إقدامه على الاستقالة التي يعتزم تقديمها؛ بسبب الضغوطات التي تعرض لها من المجلس الرئاسي لتأجيل قرارات البنك.

وأكدت المصادر، أن "السعودية قد تقوم بوضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية وإبقاءه بالرياض لمنعه من القيام بأي خطوة جديدة".

ويأتي قرار الاستدعاء مع قرب مهلة البنك المركزي للبنوك الستة المخالفة لقرارات البنك بنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وسط ضغوط أممية بالتراجع عن القرار وتأجيله لمدة شهرين.