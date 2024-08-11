شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين.. السعودية تفتح أبوابها بإجراء تاريخي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في تطور مهم ومثير للاهتمام أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا تاريخيا يتضمن إلغاء نظام الكفالة وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية. هذا الإعلان يبرز التزام المملكة بتحسين أوضاع المغتربين وتعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للعمل والإقامة.

إلغاء نظام الكفالة يعني أن العمال الوافدين يمكنهم الآن تغيير وظائفهم أو نشاطاتهم التجارية دون الحاجة إلى موافقة كفيلهم السعودي السابق، مما يسهم في تعزيز حريتهم واستقلاليتهم في العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قرر خادم الحرمين الشريفين إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المغتربين في القطاع الخاص والحكومي، وهو قرار من شأنه تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المغتربة ودعم مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية للمملكة.

بالإضافة إلى ذلك، قرر خادم الحرمين الشريفين إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المغتربين في القطاع الخاص والحكومي، وهو قرار من شأنه تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المغتربة ودعم مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية للمملكة.

هذه الإصلاحات تعزز من جاذبية السعودية كوجهة عمل مفضلة للمغتربين، حيث توفر بيئة عمل مستقرة وفرصا متنوعة للتطوير المهني والمساهمة في النمو الاقتصادي، مما يعزز من التنوع والخبرات في الأسواق السعودية.

بشكل عام تعد هذه الخطوات الجريئة من خادم الحرمين الشريفين إشارة قوية لالتزام المملكة بتعزيز بيئة العمل وتوفير فرص أفضل للأيدي العاملة الوافدة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.