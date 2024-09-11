شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: الحوثي يختطف الناشطة ”سحر الخولاني” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، على اختطاف ناشطة إعلامية بسبب كشفها فساد وجرائم الميليشيا وفقا لمصادر محلية.

وأفادت الأنباء الورادة من صنعاء بأن مليشيات الحوثي أرسلت حملة داهمت منزل الناشطة الإعلامية، سحر الخولاني، في صنعاء واختطفتها واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

وأشارت إلى أن الناشطة الخولاني الحاصلة على شهادة الماجستير في الاعلام، من جامعة صنعاء اشتهرت بكشف فساد وجرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والعملية التعليمية في العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن عناصر محسوبة على ميليشيا الحوثي كانت قد وجهت رسائل تحذير إلى الخولاني وطالبتها بالتوقف عن منشوراتها إلا أن الناشطة رفضت تلك الرسائل واعتبرتها "تهديدات".

ومنذ أيام، تشن مليشيات الحوثي التابعة لإيران، حملة اختطافات تطال الناشطين مع اقتراب ذكرى الثورة اليمنية الخالدة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.