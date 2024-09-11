شكرا لبحثكم عن خبر كشف تفاصيل جريمة القتل التي ارتكبتها الممثلة ”سمية العاضي” بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر محلي تفاصيلا جديدة بشأن جريمة القتل التي اقدمت على ارتكابها الممثلة والناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، سمية العاضي، بحق امرأة وجنينها في حي شملان بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال المصدر ان العاضي نشرت فيديو في قناتها على "يوتيوب" هاجمت فيه عاقل الحارة التي تسكن فيها بحي شملان وقدحت فيه وتطاولت على عرضه.

وأوضح المصدر أن زوجة عاقل الحارة ذهبت الى منزل سمية العاضي وطلبت منها أن تحذف الفيديو الذي تطاولت فيه على زوجها وعرضه الا ان العاضي رفضت.

وأكد المصدر ان النقاش احتد وتطور الى عراك لتقوم العاضي بأخذ السلاح الآلي وإطلاق النار على زوجة العاقل التي كانت حاملا في شهرها الخامس وأردتها قتيلة على الفور.

واشار المصدر الى أنه تم نقل جثمان الضحية الى ثلاجة احد المستشفيات القريبة، في حين جرى اعتقال القاتلة العاضي وايداعها السجن ومباشرة التحقيقات معها.