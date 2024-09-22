شكرا لبحثكم عن خبر صور حديثة للنزوح والقصف الحوثي على منطقة عهامة بمسيمير لحج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
المسيمير / خاص
كثفت مليشيا الحوثي من هجماتها الإرهابية على التجمعات السكانية الريفية بمنطقة عهامة شمال غرب مديرية المسيمير بمحافظة لحج ، وذكر مصدر محلي أن المليشيات تكثف من ضرباتها العشوائية بقذائف الهاون ليلا مما تسبب بتصرر ونزوح قرابة 250 أسرة الى القرى المجاورة ، وأضاف المصدر أن عناصر المليشيا خلف الشريط الحدودي تشق بالمعدات الثقيلة طرقات وسط الجبال الوعرة لإختراق الحدود جنوبا من خلال منطقة عهامة .
وأشار المصدر : الى استحداث المليشيا الحوثية مواقع عسكرية في الجبال المطلة بالمنطقة خلال اليومين الماضيين وتوزيع قناصين .
وتسبب الهجوم المفاجئ على المنطقة بتضرر ونزوح قرابة 250 أسرة الى التجمعات السكنية الريفية المجاورة ، من جانب أخر ناشد أهالي منطقة عهامة السلطة المحلية والجهات الإنسانية المعنية الى مساعدت العشرات من الاسر النازحة في منطقة ريفية نائية تعاني من الفقر والحرمان أساسا .
كانت هذه تفاصيل خبر صور حديثة للنزوح والقصف الحوثي على منطقة عهامة بمسيمير لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.