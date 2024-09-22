شكرا لبحثكم عن خبر صور حديثة للنزوح والقصف الحوثي على منطقة عهامة بمسيمير لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المسيمير / خاص

كثفت مليشيا الحوثي من هجماتها الإرهابية على التجمعات السكانية الريفية بمنطقة عهامة شمال غرب مديرية المسيمير بمحافظة لحج ، وذكر مصدر محلي أن المليشيات تكثف من ضرباتها العشوائية بقذائف الهاون ليلا مما تسبب بتصرر ونزوح قرابة 250 أسرة الى القرى المجاورة ، وأضاف المصدر أن عناصر المليشيا خلف الشريط الحدودي تشق بالمعدات الثقيلة طرقات وسط الجبال الوعرة لإختراق الحدود جنوبا من خلال منطقة عهامة .

وأشار المصدر : الى استحداث المليشيا الحوثية مواقع عسكرية في الجبال المطلة بالمنطقة خلال اليومين الماضيين وتوزيع قناصين .

وتسبب الهجوم المفاجئ على المنطقة بتضرر ونزوح قرابة 250 أسرة الى التجمعات السكنية الريفية المجاورة ، من جانب أخر ناشد أهالي منطقة عهامة السلطة المحلية والجهات الإنسانية المعنية الى مساعدت العشرات من الاسر النازحة في منطقة ريفية نائية تعاني من الفقر والحرمان أساسا .