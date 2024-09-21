شكرا لبحثكم عن خبر القاضي منصور القباطي: قيادة استثنائية في محكمة المواسط والمعافر الابتدائية رغم التحديات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في تقرير بارز نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد أبناء مديريتي المواسط والمعافر بما حققته محكمة المواسط والمعافر الابتدائية، برئاسة القاضي منصور محمد القباطي، خلال العام القضائي 1445هـ. وقد أظهرت الإحصاءات أن المحكمة، رغم التحديات الكبيرة، أنجزت نسبة كبيرة من القضايا، مؤكدة على الدور المحوري للقاضي والطاقم القضائي في تحقيق العدالة.

### إحصائيات وإنجازات ملموسة

بحسب الإحصائية السنوية للمحكمة، فإن عدد القضايا المتراكمة من الأعوام السابقة بلغ 2,218 قضية، في حين استقبلت المحكمة خلال العام 921 قضية جديدة، ليصل إجمالي القضايا التي تعاملت معها المحكمة إلى 3,139 قضية. رغم الظروف الصعبة ونقص الكادر القضائي، حيث يعمل في المحكمة ثلاثة قضاة فقط إلى جانب رئيس المحكمة، تمكنت المحكمة من التصرف في 870 قضية خلال الأشهر المتاحة من العام.

ما يميز هذه الإنجازات هو نسبة التصرف في القضايا الواردة التي بلغت 95%، رغم توقف العمل القضائي لعدة أشهر بسبب الإجازة القضائية في شهري رمضان وذي الحجة، بالإضافة إلى إضراب دام شهرًا ونصف نتيجة الاعتداء على أحد القضاة في تعز.

### مهام ولائية وإدارية تضاف للإنجازات

إلى جانب التعامل مع القضايا القضائية، لعب رئيس المحكمة القاضي منصور القباطي دورًا فعالًا في إنجاز العديد من المهام الولائية والإدارية. حيث أصدر ما يقارب 300 حكم في قضايا تتعلق بإثبات انحصار وراثي، إثبات زواج، وتعديل أسماء، بالإضافة إلى إصدار 56 أمر أداء و161 أمرًا على عريضة. كما أسهم في الفصل في أكثر من 50 قضية بمحكمتي سامع والصلو خلال الأشهر الماضية.

### حلول مبتكرة لتخفيف العبء

أحد الإنجازات المميزة التي أشاد بها أبناء المديرية هو اعتماد القاضي القباطي على حل العديد من الخلافات بين الأطراف بجلسة واحدة مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل القضايا رسميًا في سجلات المحكمة. هذا الحل الابتكاري ساهم في تخفيف العبء على المحكمة، التي تعاني من نقص في الكادر القضائي، وساهم في تسريع إجراءات العدالة.

### التحديات المستمرة

رغم الإنجازات الهائلة، لا تزال المحكمة تواجه العديد من التحديات. وفقًا للتقرير، يوجد حاليًا 2,269 قضية متراكمة من السنوات السابقة، وهو رقم يتطلب زيادة في عدد القضاة لإنجازه. بالإضافة إلى ذلك، تعاني المحكمة من نقص في الإمكانات المادية والتجهيزات اللوجستية، بما في ذلك توفر قاعة واحدة فقط يتم تداولها بين القضاة طيلة أيام الأسبوع.

### دعوة لدعم المحكمة

أبناء مديريتي المواسط والمعافر وجهوا دعوة عاجلة إلى الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ومعالي رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. طالبوا بضرورة تذليل العقبات التي تواجه المحكمة، بما في ذلك استكمال بناء الدور الثاني للمحكمة وتخصيصه كقاعات محاكمة إضافية، إلى جانب تجهيز قسم معلوماتي لتعزيز العمل القضائي الإلكتروني.

كما ناشدوا بضرورة توفير الكادر القضائي الكافي للتعامل مع العدد المتزايد من القضايا، مؤكدين أن المحكمة تمثل صرحًا مهمًا لتحقيق العدالة في المنطقة، وأن دعمها يعزز من هيبة القضاء ويخدم المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

### خاتمة

يختتم التقرير بالإشادة بالدور البطولي الذي قام به القاضي منصور القباطي والطاقم القضائي بالمحكمة، الذين استطاعوا تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة رغم كل العقبات. ووجهوا شكرهم وتقديرهم لكل من يعمل على تحقيق العدالة في المنطقة، آملين أن يتواصل الدعم لتطوير وتحسين بيئة العمل القضائي بما يليق بالمسؤولية الملقاة على عاتق المحكمة.