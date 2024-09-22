شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحميه وتوعيه.. 10 أشياء افعليها لحماية طفلك من التحرش والان مع تفاصيل الخبر

نعلم أطفالنا الصغار كل الطرق للحفاظ على سلامتهم، بداية من البعد عن استخدام النار للنظر إلى جانبي الطريق عند العبور، وغيرها وغيرها الكثير، ولكن في أغلب الأحيان، لا يتم تعليمه سلامة الجسم إلا بعد أن يكبروا كثيرًا، حتى في بعض الأحيان، يكون الأوان قد فات.

ومع إطلاق الخليج 365 حملة مثلث تدمير الشعوب وهدفها محاربة التطرف الفكرى والتوعية بـ التحرش بالأطفال والإلحاد نسلط الضوء فيما يلى على أهمية التوعية للأطفال بضرورة حماية أجسامهم وأنفسهم من التحرش والاعتداء.

ووفقًا لموقع childmind نستعرض أبرز 10 أشياء يمكن أن تساعد طفلك على أن يكون أقل عرضة للتحرش الجنسي: 1. تحدث عن أجزاء الجسم في وقت مبكر

قم بتسمية أجزاء الجسم والتحدث عنها في وقت مبكر جدًا، استخدم أسماء مناسبة لأجزاء الجسم، أو على الأقل علم طفلك الكلمات الفعلية لأجزاء جسمه، فمعرفة أجزاء جسم الطفل الحساسة تساعده على التحدث بوضوح إذا حدث شيء غير لائق.

2. علمهم أن بعض أجزاء الجسم لها خصوصية

أخبر طفلك أن أعضاءه التناسلية تسمى خاصة لأنها ليست متاحة للجميع لرؤيتها، اشرح له أن الأم والأب يستطيعان رؤيته عاريًا، ولكن لا ينبغي للأشخاص خارج المنزل رؤيته إلا بملابسه، اشرح له كيف يمكن للطبيب رؤيته بدون ملابس لأن الأم والأب موجودان معه والطبيب يفحص جسده لمعرفة نوع مرضه.

3. علم طفلك حدود جسده

أخبر طفلك بكل صراحة أنه لا ينبغي لأحد أن يلمس أعضاءه الخاصة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يطلب منه لمس الأعضاء الخاصة لشخص آخر، غالبًا ما ينسى الآباء الجزء الثاني من هذه الجملة، فغالبًا ما يبدأ الاعتداء الجنسي بطلب الجاني من الطفل أن يلمسه أو يلمس شخصًا آخر.

4. أخبر طفلك أن أسرار الجسد ليست أمرًا جيدًا

سيطلب معظم الجناة من الطفل أن يبقي أمر التحرش سرًا، يمكن القيام بذلك بطريقة ودية، مثل: "أنا أحب اللعب معك، ولكن إذا أخبرت أي شخص آخر بما لعبناه فلن يسمحوا لي بالمجيء مرة أخرى"، أو يمكن أن يكون تهديدًا: "هذا سرنا. إذا أخبرت أي شخص، فسأخبرهم أنها كانت فكرتك وستقع في مشكلة كبيرة!.

أخبر أطفالك أنه بغض النظر عما يخبرهم به أي شخص، فإن أسرار الجسم ليست مقبولة ويجب عليهم دائمًا إخبارك إذا حاول شخص ما إجبارهم على الاحتفاظ بسرية الجسم.

5. أخبر طفلك أنه لا ينبغي لأحد أن يلتقط صورًا لأعضائه الخاصة

هناك عالم مريض مليء بالمتحرشين بالأطفال الذين يحبون التقاط صور الأطفال العراة وتداولها عبر الإنترنت، وهذا وباء ويعرض طفلك للخطر، أخبر أطفالك أنه لا ينبغي لأحد أن يلتقط صورًا لأعضائهم التناسلية .

6. علّم طفلك كيفية الخروج من المواقف المخيفة أو غير المريحة

يشعر بعض الأطفال بعدم الارتياح عند قول كلمة "لا" للأشخاص، وخاصةً الأقران الأكبر سنًا أو البالغين، أخبرهم أنه لا بأس من إخبار شخص بالغ بضرورة المغادرة، إذا حدث شيء ما يشعرهم بالخطأ، وساعدهم على استخدام الكلمات للخروج من المواقف غير المريحة، أخبر طفلك أنه إذا أراد شخص ما رؤية أو لمس أجزاء خاصة، فيمكنه إخباره بأنه بحاجة إلى المغادرة للذهاب إلى الحمام.

7. حدد كلمة مرور يستطيع أطفالك استخدامها عندما يشعرون بعدم الأمان أو عندما يريدون أن يتم اصطحابهم

عندما يكبر الأطفال قليلاً، يمكنك إعطائهم كلمة مرور يمكنهم استخدامها عندما يشعرون بعدم الأمان، يمكن استخدامها في المنزل، عندما يكون هناك ضيوف في المنزل أو عندما يكونون في موعد للعب أو عند النوم.

8. أخبر أطفالك أنهم لن يقعوا في مشكلة أبدًا إذا أخبروك بسر الجسم

كثيرًا ما يخبرني الأطفال أنهم لم يقولوا شيئًا لأنهم اعتقدوا أنهم سيتعرضون للمتاعب أيضًا، وغالبًا ما يستخدم الجاني هذا الخوف، أخبر طفلك أنه مهما حدث، عندما يخبرك بأي شيء عن سلامة الجسم أو أسرار الجسم، فلن يتعرض أبدًا للمتاعب.

9. أخبر طفلك أن لمس الجسم قد يدغدغه أو يشعره بالارتياح

يتحدث العديد من الآباء والكتب عن "اللمسة الجيدة واللمسة السيئة"، ولكن هذا قد يكون مربكًا لأن هذه اللمسات غالبًا لا تؤذي أو تسبب شعورًا سيئًا، ولكن اشرح لطفلك أن اللمسات غير المؤذية من الأشخاص الغرباء في أماكن الجسم الحساسة قد تكون نوع من أنواع التحرش أيضا.

10. أخبر طفلك أن هذه القواعد تنطبق على الأشخاص الذين يعرفهم

هذه نقطة مهمة يجب مناقشتها مع طفلك، عندما تسأل طفلًا صغيرًا عن شكل "الشخص السيئ"، فمن المرجح أن يصفه بأنه شرير كرتوني، يمكنك أن تقول شيئًا مثل، "قد يلمس والدك أعضائك التناسلية عندما نقوم بتنظيفك أو إذا كنت بحاجة إلى كريم - ولكن لا ينبغي لأحد آخر أن يلمسك هناك، لا الأصدقاء، ولا العمات أو الأعمام، ولا المعلمين أو المدربين، حتى لو كنت تحبهم أو تعتقد أنهم مسؤولون، فلا يزال يتعين عليهم ألا يلمسوا أعضائك التناسلية"