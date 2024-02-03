مهرجان برلين يناشد طهران السماح لمخرجين بالمشاركة في الحدث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: ناشد منظمو مهرجان برلين السينمائي طهران، الخميس، بالسماح لاثنين من المخرجين الإيرانيين بالسفر؛ بسبب ما قالوا إنه قرار بمنعهما من مغادرة البلاد، فيما يُرتقب حضورهما في المهرجان هذا الشهر.

وقد وجه المهرجان الألماني العريق الذي ينطلق في 15 فبراير الحالي، دعوة إلى المخرجين مريم مقدم وبهتاش صناعيها لتقديم فيلمهما الجديد بعنوان My Favorite Cake، في المنافسة على جائزة الدب الذهبي، أرفع مكافأة في المهرجان.

لكن منظّمي الحدث قالوا في بيان إنهم علموا أن المخرجَين “ممنوعان من السفر، وقد صودر جوازا سفرهما، ويُلاحَقان أمام المحاكم بسبب عملهما كفنانين وصانعي أفلام”.

وقال مديرا مهرجان برلين السينمائي مارييته ريسينبيك وكارلو شاتريان، إنهما “شعرا بالصدمة والفزع” إزاء هذه المعلومات.

وطالبا السلطات الإيرانية بـ”إعادة جوازي السفر إلى المخرجين وإنهاء القيود كلها” التي تمنعهما من حضور مهرجان برلين.

وأكد المديران أن الـ”برليناله مهرجان ملتزم بحرية الكلمة والتعبير والحرية الفنية لجميع الناس في جميع أنحاء العالم”.

وفي أكتوبر الماضي، كتبت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية الإيرانية اليومية أن المخرجين مقدم وصانعيها احتُجزا على يد الشرطة في المطار لدى محاولتهما المغادرة إلى فرنسا، وصُودر جوازا سفرهما.

ويروي فيلمهما المشارك في المنافسة قصة امرأة تخرج من روتينها مع التقدم في السن، وتكسر القيود التي يفرضها المجتمع المحافظ للغاية.

وحصل الفيلم على دعم مالي جزئي من مهرجان برلين السينمائي، كجزء من برنامج لمساعدة المخرجين من جميع أنحاء العالم.

وسبق للمخرجين أن قدّما فيلماً بعنوان “Ballad of a White Cow”، وهو عمل درامي عن عقوبة الإعدام عُرض في مهرجان برلين عام 2021.

ولدى مهرجان برلين السينمائي، المعروف بالتزاماته السياسية، تقليد طويل في دعم صانعي الأفلام الإيرانيين المعارضين.

فقد منحت جائزة الدب الذهبي لعدد من هؤلاء بينهم أصغر فرهادي وجعفر بناهي ومحمد رسول آف. وسجنت السلطات الإيرانية كلا من بناهي ورسول آف، ومنعهما من السفر.