كيف علق الحلفاوي على مطالبات عدم تعليق علي محمد علي لمباراة الأهلي ومازيمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مطالبات بعض جمهور الأهلي عدم تعليق المعلق الرياضي علي محمد علي لمباراة الفريق أمام مازيمبي التي تقام مساء اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "كل الأصوات دي مش مسموعة؟!!! أنا مش فاهم أصلا ازاي أي إعلامي محترم يقبل على نفسه التعرض للرفض المستمر".

جاء ذلك ردا منه على تدوينة لأحد متابعيه، جاء فيها: "يا قبطان حضرتك صوتك مسموع ممكن توجه نداء لقنوات بين بعدم تعليق علي محمد علي المباراة، لو سمحت".

وطلب جمهور الأهلي من مسؤولي مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" عدم إسناد مباريات الأهلي إلى المعلق علي محمد علي بدعوى أنه زملكاوي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي الأهلي ومازيمبي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتطلع الأهلي الصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لتصبح المرة الخامسة على التوالي بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

ويلتقي الفائز في مباراة الليلة بالفائز من مباراتي الترجي التونسي وصن داونز في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الأهلى ومازيمبي الليلة الحكم الكيني بيتركاماكو وعلى تقنية الفار تتواجد الحكمة من موريشيوس ماريا ريفيت ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.